Гончаренко остался доволен победой ЦСКА в товарищеском матче против «Мурсии»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог товарищеского матча против «Мурсии» на сборе в Испании (5:0).
«Мы хорошо поработали на первом сборе. У нас была немного другая работа по сравнению с предыдущими сезонами, — приводит слова тренера сайт ЦСКА. — Очень хорошо поработали в плане тактики, физической подготовки, стандартных положений. Конечно, хотелось бы, чтобы уровень соперника был выше. Но надо учитывать, что сейчас пандемия, и мы играем с теми соперниками, которые есть неподалеку. Соперник хорошо смотрелся в первом тайме. Доволен всеми ребятами, которые вышли как в первом тайме, так и во втором. Структура атаки была видна очень хорошо. Что касается обороны, у нас мало пищи для размышлений. Кого-то отдельно выделять не хочу, все хорошо смотрелись».
В первом тайме в составе красно-синих отметились голами полузащитники Никола Влашич и Бактиер Зайнутдинов. Во второй половине голы на счету Чидеры Эджуке, Ильи Шкурина и Тиграна Аванесяна.
Главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко в каждом из таймов использовал разные составы.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-dovolen-vsemi-struktura-ataki-byla-vidna-ochen-khorosho/
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