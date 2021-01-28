Губернатор: «Тамбову» предоставить бюджетное финансирование мы сейчас не можем»

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил, что власти не могут сейчас финансировать из бюджета региона футбольный клуб «Тамбов».

«Для футбольного клуба «Тамбов» сделано очень много. Руководство клуба это знает. Я не умаляю роль тренерского состава, руководства, футболистов. Их вклад тоже большой, но если бы не позиция региона, в истории тамбовского спорта не было бы таких побед. Футбольный клуб «Тамбов» — это НКО», — цитирует Никитина tvtambov.ru.

Губернатор отметил, что не понимает, каким образом распределялся бюджет клуба. Также он заявил, что бюджетное финансирование не может быть предоставлено из-за задолженности «Тамбова».

Напомним, что из-за финансовых проблем тамбовский клуб может сняться с чемпионата России. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.