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Губернатор: «Тамбову» предоставить бюджетное финансирование мы сейчас не можем»

16:42
Игроки &quot;Тамбова&quot;. Фото ФК "Тамбов"
Игроки &quot;Тамбова&quot;. Фото ФК "Тамбов"
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Губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил, что власти не могут сейчас финансировать из бюджета региона футбольный клуб «Тамбов».

«Для футбольного клуба «Тамбов» сделано очень много. Руководство клуба это знает. Я не умаляю роль тренерского состава, руководства, футболистов. Их вклад тоже большой, но если бы не позиция региона, в истории тамбовского спорта не было бы таких побед. Футбольный клуб «Тамбов» — это НКО», — цитирует Никитина tvtambov.ru.

Губернатор отметил, что не понимает, каким образом распределялся бюджет клуба. Также он заявил, что бюджетное финансирование не может быть предоставлено из-за задолженности «Тамбова».

Напомним, что из-за финансовых проблем тамбовский клуб может сняться с чемпионата России. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://tvtambov.ru/news/budushhee-fk-tambov-i-rekonstrukcziya-stadiona-spartak-aleksandr-nikitin-otvetil-na-voprosy-zhurnalistov/2021/01/28/

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