Песьяков — о переходе в «Крылья Советов»: «Дело было в моих близких, я ни о чем не жалею»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков признался, что не жалеет о своем переходе из «Ростова» в межсезонье.

«Блин, знаете, мне здесь минут на 20 придется вам рассказывать всю ситуацию. Не знаю... тут задействованы мои близкие, поэтому в целом я ни о чем не жалею», — цитирует Песьякова «ВсеПроСпорт».

35-летний голкипер в нынешнем сезоне провел восемь матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, пропустив 10 голов и трижды сыграв на ноль.