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Песьяков — о переходе в «Крылья Советов»: «Дело было в моих близких, я ни о чем не жалею»

Алина Савинова
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков признался, что не жалеет о своем переходе из «Ростова» в межсезонье.

«Блин, знаете, мне здесь минут на 20 придется вам рассказывать всю ситуацию. Не знаю... тут задействованы мои близкие, поэтому в целом я ни о чем не жалею», — цитирует Песьякова «ВсеПроСпорт».

35-летний голкипер в нынешнем сезоне провел восемь матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, пропустив 10 голов и трижды сыграв на ноль.

Источник: ВсеПроСпорт
Сергей Песьяков
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Динамо
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Краснодар – Кр. Советов
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