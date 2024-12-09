Песьяков — о переходе в «Крылья Советов»: «Дело было в моих близких, я ни о чем не жалею»
Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков признался, что не жалеет о своем переходе из «Ростова» в межсезонье.
«Блин, знаете, мне здесь минут на 20 придется вам рассказывать всю ситуацию. Не знаю... тут задействованы мои близкие, поэтому в целом я ни о чем не жалею», — цитирует Песьякова «ВсеПроСпорт».
35-летний голкипер в нынешнем сезоне провел восемь матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, пропустив 10 голов и трижды сыграв на ноль.
Источник: ВсеПроСпорт
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|28.02
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
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|28.02
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|
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|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
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|28.02
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Ахмат – Рубин
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|28.02
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