Вратарь Ломаев тренируется по индивидуальной программе на базе «Крыльев» после травмы плеча

В пресс-службе «Крыльев Советов» ответили на вопрос «СЭ» о восстановлении вратаря Ивана Ломаева.

«Иван Ломаев продолжает восстанавливаться после травмы. Он вернулся в Россию после лечения за рубежом. Пока Иван занимается по индивидуальной программе на базе клуба», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Иван Ломаев в этом сезоне провел 7 матчей и пропустил 10 голов. Вратарь из-за травмы плеча пропустил последние 5 игр «Крылев».

Самарский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 11 матчей.