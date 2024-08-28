Вратарь «Динамо» Волк прокомментировал игру махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Вратарь «Динамо» Давид Волк заявил, что махачкалинское «Динамо» находится только в начале своего пути игры на высшем уровне в России.

27 августа «Динамо» со счетом 1:0 обыграло «Спартак» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

«Я не думаю, что сыграл матч жизни. Мы находимся только в начале пути, поэтому рано делать такие заявления. Конечно, «Спартак» — это великий клуб, и на бумаге это действительно пока самый большой клуб, который мне доводилось обыгрывать», — цитирует Волка ТАСС.

«Динамо» Махачкала вышел в РПЛ по итогам прошлого сезона. После 6 туров РПЛ команда идет на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 5 очков.