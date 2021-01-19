Экс-капитан московского «Динамо» Андрей Воронин в интервью «СЭ» отреагировал на желание хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина сыграть в футбол в РПЛ.

— Третий динамовский друг Овечкин с вашим появлением в штабе Сандро Шварца стал, кажется, чаще ходить на футбол.

— Он и без меня постоянно ходил. В Америке из-за коронавируса старт НХЛ перенесли, так что Саша был в Москве, приходил на матчи. Он настоящий динамовец, и мне кажется, футбол чаще посещал, чем хоккей. Одну домашнюю встречу всего пропустил.

— Вы как-то рассказывали, что познакомились, когда он вас узнал в отпуске в Турции — вы пересеклись в отеле.

— Да. Я-то за хоккеем не следил, так что не знал, кто такой Овечкин. А он всегда футбол смотрел, поэтому первый подошел: «Ворона, ты?». Я и теперь-то не большой эксперт в хоккее. Это Самедов с Колодиным постоянно обсуждают — один за «Рейнджерс», второй — за «Питтсбург». А если еще и Ови вступает в этот спор, то вообще забавно наблюдать, как они прибивают друг друга. Пацаны меня немного ввели в курс дела. А так последний раз я смотрел хоккей еще в советское время совсем маленьким. На Украине этот вид спорта не так развит, как в России.

— Овечкин выражал желание сыграть за «Динамо» в официальном матче РПЛ. Какая позиция тренера команды?

— Мы можем рассмотреть этот вопрос после того, как Шунин сыграет в НХЛ за «Вашингтон». Шутки-шутками, в официальном матче, мне кажется, это будет непросто сделать, а вот в товарищеском — почему нет. Саня действительно неплохо играет в футбол, я с ним несколько раз выходил на поле. Левая нога у него хорошая. Не такая, как левая рука, с которой он бросает шайбу по воротам, но тоже вполне на уровне. Может пробить, как Роберто Карлос. Думаю, могла бы получиться прикольная история с его игрой за футбольное «Динамо».

(Константин Алексеев)

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