Овечкин хочет сыграть за футбольное «Динамо»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сказал, что хотел бы сыграть в футбол за московское «Динамо». Он ранее выступал за одноименный хоккейный клуб.

— Ты хочешь дебютировать за «Динамо». Зачем тебе футбол?

— Я — фанат московского «Динамо» вообще в любых видах спорта. Конечно, хотелось бы, если есть такая возможность у клуба. Все зависит от стечения обстоятельств, руководства, тренерского штаба и, конечно, команды.

— Я слышал, что когда была пандемия, вы с Кузнецовым брали тренера по футболу, это правда?

— Нет, это был мой тренер персональный, который прилетел ко мне в Вашингтон, чтобы поддерживать форму, и мы с ним занимались футболом.

— Кто круче в футболе, Кузнецов или ты?

— Оба хороши, как говорится. У кого-то есть свои плюсы, у кого-то свои минусы.

— Если ты дебютируешь за «Динамо» в российской премьер-лиге, представь, что можно поменяться футболкой с любым игроком, чью футболку ты бы взял?

— Я себе оставлю эту футболку.

— Футболисты любят хоккей, хоккеисты любят футбол. Респект от какого самого крутого футболиста тебе прилетал в Instagram?

— Из российских, понятное дело, все ребята, друг за другом следим, все друг друга поддерживают. Уэйн Руни — мы с ним хорошо общаемся, хорошо дружим, потому что он играл за «DC Юнайтед», мы смотрели его последний матч, когда он выступал там. Колоссальный класс, сразу видно опыт, понятно, что уже не та форма, которая у него раньше была, но то, что он вытворяет с мячом, то, как видит площадку, как читает игру — это просто феноменально.

— Кто еще? Месси, Криштиану, Златан?

— С Месси я знаком, он тоже приезжал в Вашингтон, но так и не получил от него весточки из Instagram.

— Если брать Овечкина-хоккеиста, его уровень, если спроецировать на футбол, то Овечкин — это кто?

— Месси (смеется), — сказал Овечкин в интервью программе «КраСава» на Youtube.