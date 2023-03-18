«Локомотив» — «Краснодар»: игрок гостей забил в свои ворота
Защитник «Краснодара» Сергей Волков на 47-й минуте забил в свои ворота в матче с «Локомотивом» в 20-м туре РПЛ — 2:1.
Баринов пробил из средней части штрафной. Агкацев отразил удар, но мяч сразу же стукнулся о стоявшего в метре от вратаря Волкова и заскочил за линию в результате.
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Оренбург – Спартак
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|14:15
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Урал – Динамо
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|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
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|
Локомотив – Краснодар
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|19.03
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Химки – Ростов
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