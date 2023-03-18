«Локомотив» — «Краснодар»: игрок гостей забил в свои ворота

Защитник «Краснодара» Сергей Волков на 47-й минуте забил в свои ворота в матче с «Локомотивом» в 20-м туре РПЛ — 2:1.

Баринов пробил из средней части штрафной. Агкацев отразил удар, но мяч сразу же стукнулся о стоявшего в метре от вратаря Волкова и заскочил за линию в результате.