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Булыкин заявил, что турнир с иностранными командами будет проверкой для «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об участии «Зенита» в межсезонном турнире.

«Это здорово, когда есть международные матчи, международные игры. Можно посмотреть уровень других стран. Я думаю, что этот турнир будет отдушиной для болельщиков и проверкой для наших футболистов, чтобы посмотреть, как они выглядят на фоне иностранных команд. «Зенит» должен выглядеть хорошо и не разочаровать своих болельщиков. Мы всегда болеем за российские команды, поэтому считаем, что «Зенит» — фаворит и должен хорошо сыграть», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

В июле «Зенит» сыграет с сербской «Црвеной Звездой», азербайджанским «Нефтчи» и турецким «Фенербахче» в рамках межсезонного турнира, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/29/20775038.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Зенит
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