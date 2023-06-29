Булыкин заявил, что турнир с иностранными командами будет проверкой для «Зенита»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об участии «Зенита» в межсезонном турнире.

«Это здорово, когда есть международные матчи, международные игры. Можно посмотреть уровень других стран. Я думаю, что этот турнир будет отдушиной для болельщиков и проверкой для наших футболистов, чтобы посмотреть, как они выглядят на фоне иностранных команд. «Зенит» должен выглядеть хорошо и не разочаровать своих болельщиков. Мы всегда болеем за российские команды, поэтому считаем, что «Зенит» — фаворит и должен хорошо сыграть», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

В июле «Зенит» сыграет с сербской «Црвеной Звездой», азербайджанским «Нефтчи» и турецким «Фенербахче» в рамках межсезонного турнира, который пройдет в Санкт-Петербурге.