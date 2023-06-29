Булыкин заявил, что турнир с иностранными командами будет проверкой для «Зенита»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об участии «Зенита» в межсезонном турнире.
«Это здорово, когда есть международные матчи, международные игры. Можно посмотреть уровень других стран. Я думаю, что этот турнир будет отдушиной для болельщиков и проверкой для наших футболистов, чтобы посмотреть, как они выглядят на фоне иностранных команд. «Зенит» должен выглядеть хорошо и не разочаровать своих болельщиков. Мы всегда болеем за российские команды, поэтому считаем, что «Зенит» — фаворит и должен хорошо сыграть», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».
В июле «Зенит» сыграет с сербской «Црвеной Звездой», азербайджанским «Нефтчи» и турецким «Фенербахче» в рамках межсезонного турнира, который пройдет в Санкт-Петербурге.
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11
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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|22.07
|00:00
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|22.07
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