Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов накануне матча 9-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Локомотив» высказал свое мнение о нападающем армейцев Федоре Чалове.

«Почему Чалов перестал забивать? Не вижу в этом проблемы. Во всем мире есть, может быть, всего пять человек, которые стабильно забивают. У остальных случаются как голевые серии, так и спады. Порой форварды могут отличаться постоянно, но затем наступает период «засухи»», — цитирует Хохлова RT.

«Сыграет ли Эджуке в старте? Все зависит от тактической схемы, которую выберет Виктор Гончаренко. Можно выпустить и Чалова, и одновременно их обоих. Но я не хочу гадать на кофейной гуще, что будет делать главный тренер ЦСКА. На данный момент красно-синие играют в одного нападающего. И сейчас основной форвард команды — Чалов».

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится в воскресенье. Начало — в 19.00 (мск).