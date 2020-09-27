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«Во всем мире, может быть, пять человек, которые постоянно забивают». Хохлов — о Чалове

11:22
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Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов накануне матча 9-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Локомотив» высказал свое мнение о нападающем армейцев Федоре Чалове.

«Почему Чалов перестал забивать? Не вижу в этом проблемы. Во всем мире есть, может быть, всего пять человек, которые стабильно забивают. У остальных случаются как голевые серии, так и спады. Порой форварды могут отличаться постоянно, но затем наступает период «засухи»», — цитирует Хохлова RT.

«Сыграет ли Эджуке в старте? Все зависит от тактической схемы, которую выберет Виктор Гончаренко. Можно выпустить и Чалова, и одновременно их обоих. Но я не хочу гадать на кофейной гуще, что будет делать главный тренер ЦСКА. На данный момент красно-синие играют в одного нападающего. И сейчас основной форвард команды — Чалов».

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится в воскресенье. Начало — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/786879-hohlov-lokomotiv-cska-rpl

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