Владислав Игнатьев: «Понравилось играть в полузащите, было здорово»
21:45
Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.
— Мне понравилось сегодня играть в полузащите, даже не помню, когда играл там в последний раз, но было здорово, — сказал в эфире «Матч ТВ» Игнатьев.
— Вы выходили на этой позиции, чтобы сдерживать Мариу Фернандеса, или же чтобы самому создавать в атаке?
— Я вчера спросил у тренера: «Вы ставите меня налево, чтобы сдержать Мариу?». Он сказал: «Не только для этого, но и для того, чтобы ты сам что-то создавал впереди».
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...