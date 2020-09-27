Владислав Игнатьев: «Понравилось играть в полузащите, было здорово»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.

— Мне понравилось сегодня играть в полузащите, даже не помню, когда играл там в последний раз, но было здорово, — сказал в эфире «Матч ТВ» Игнатьев.

— Вы выходили на этой позиции, чтобы сдерживать Мариу Фернандеса, или же чтобы самому создавать в атаке?

— Я вчера спросил у тренера: «Вы ставите меня налево, чтобы сдержать Мариу?». Он сказал: «Не только для этого, но и для того, чтобы ты сам что-то создавал впереди».