Валерий Непомнящий поздравил Дзюбу с бомбардирским рекордом РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий, работавший с нападающим Артемом Дзюбой в «Томи», прокомментировал установленный форвардом «Акрона» бомбардирский рекорд чемпионата России.

«Конечно, я от всего сердца поздравляю Дзюбу с тем, что он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола! Он всегда умел играть в футбол и забивать голы! Чувствую ли вклад в его становление как футболиста? Наверное, нет», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

36-летний форвард забил 234-й гол за свою карьеру в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). Дзюба установил новый бомбардирский рекорд в российском футболе, превзойдя результат Александра Кержакова (233 гола).