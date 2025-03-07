Капитан «Локомотива» Баринов: «Не хочу, чтобы мой сын был футболистом»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов надеется, что его сын не свяжет жизнь с футболом. Об этом он рассказал «СЭ».

— Твой сын выходил во время сборов в твоей майке на поле. Что отец испытывает в этот момент?

— А у тебя есть ребенок? Когда будет, тогда, наверное, поймешь. Словами это не передать.

— Можем однажды увидеть его в академии «Локомотива»?

— Надеюсь, что нет. Не хочу, чтобы он был футболистом.

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 25 матчей во всех турнирах, в которых сделал 4 результативные передачи.