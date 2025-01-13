Деменко считает, что «Краснодару» необходимо усиление

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко рассказал, какие позиции нужно усилить краснодарской команде перед весенней частью чемпионата России.

«Трудно назвать конкретно какую-то одну позицию, которую зимой нужно усилить «Краснодару», чтобы уверенно чувствовать себя в чемпионской гонке. Думаю, «Краснодару» нужно укрепиться не только в атаке, но и в оборонительной, и атакующей линиях. По одному футболисту на эти позиции было бы неплохо получить в зимнее трансферное окно. Потому что усиления команде нужны. Чтобы у уже имеющихся футболистов появилась большая мотивация и конкуренция», — сказал Деменко Legalbet.ru

По результатам 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 39 очками. Столько же баллов у «Зенита», который идет следом и уступает лидеру по дополнительным показателям. «Спартак» замыкает тройку лидеров, имея в активе 37 очков.