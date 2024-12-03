Веретенников считает, что гол Лещука — случайность

Экс-футболист «Ротора» Олег Веретенников поделился мнением, что гол вратаря столичного «Динамо» Игоря Лещука в матче с «Ахматом» получился случайным.

«Гол Лещука был в большей степени случайным. Он выиграл борьбу, но мяч пересек линию ворот в большей степени из-за ошибки, которую допустил Гиорги Шелия. Молодец, что забил, помог своей команде отыграться. Вратари забивают голы в футболе, такое бывает», — сказал Веретенников ТАСС.

2 декабря Лещук забил гол в ворота «Ахмата» в гостевом матче 17-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1. Московское «Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка, команда из Грозного располагается на 15-м месте с 10 баллами.