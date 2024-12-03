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Веретенников считает, что гол Лещука — случайность

Камила Абдурахманова
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Экс-футболист «Ротора» Олег Веретенников поделился мнением, что гол вратаря столичного «Динамо» Игоря Лещука в матче с «Ахматом» получился случайным.

«Гол Лещука был в большей степени случайным. Он выиграл борьбу, но мяч пересек линию ворот в большей степени из-за ошибки, которую допустил Гиорги Шелия. Молодец, что забил, помог своей команде отыграться. Вратари забивают голы в футболе, такое бывает», — сказал Веретенников ТАСС.

2 декабря Лещук забил гол в ворота «Ахмата» в гостевом матче 17-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1. Московское «Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка, команда из Грозного располагается на 15-м месте с 10 баллами.

Источник: ТАСС
Игорь Лещук
Олег Веретенников
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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