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Сегодня, 12:38

Вендел ответил на вопрос о своем будущем в «Зените»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал свой возможный уход из команды ближайшим летом.

«Сейчас не время говорить об этом. В «Зените» ко мне очень хорошо относятся, меня всегда принимали самым лучшим образом, а город Санкт-Петербург впечатляет. Теперь пришло время получить этот титул для «Зенита»! — цитирует Вендела журналист Фабио Алейшо.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.

Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

«Зенит» (44 очка) лидирует в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей. В 23-м туре команда Сергея Семака победила «Балтику» (1:0). В следующем матче сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Краснодаром». Игра пройдет в субботу, 13 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://t.me/donaleixo/1744
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
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Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
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Краснодар

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