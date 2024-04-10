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Сегодня, 12:56

Радимов прокомментировал работу Галактионова в «Локомотиве»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов оценил работу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Локо», конечно, с таким составом должен быть наверху. И в общем-то он и находится в верхней части таблицы. Просто задачи какие? Из кубка уже вылетели, за чемпионство бороться шансов нет. А ведь по составу там собрана почти вся сборная России!

Когда он (Галактионов – прим.) пришел, было все неплохо, прошлой весной результаты были впечатляющие, и смотрелась команда очень хорошо. Но с нынешними результатами сейчас надо что-то делать, руководство наверняка что-то требует. И опыт тут необходим. Но я думаю, что он до конца сезона как минимум никуда не уйдет, хотя понять его эмоциональное состояние можно: команда не могла выиграть, вылетела из кубка», – приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После 22 матчей «Локомотив» с 36 очками занимает пятое место в РПЛ. В субботу, 13 апреля железнодорожники на своем поле примут ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ. Начало – в 19.30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Сочи – Спартак
 - : -
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Краснодар – Зенит
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 - : -
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