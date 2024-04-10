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Сегодня, 12:33

РФС намерен провести ретроматч «Ротор» — «Спартак»

Алина Савинова
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Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил о планах организовать матч в честь 95-летия волгоградского «Ротора».

«Не забудем про 95-летие волгоградского «Ротора». Думаю, можем провести матч «Ротор» — «Спартак». Планируем обсудить такую возможность с властями Волгоградской области», — приводит «РБ Спорт» слова Терешина.

1 мая прошлого года в Волгограде прошел ретроматч Победы с участием ветеранов сталинградского «Динамо» и московского «Спартака». Он представлял собой реконструкцию игры, которая состоялась 2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград).

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Ротор
ФК Спартак (Москва)
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2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
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 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
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11
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12
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13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
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15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Сочи – Спартак
 - : -
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