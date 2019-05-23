Василий Кикнадзе резко высказался в адрес критиков Станислава Сухины

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отреагировал на критику в адрес начальника команды Станислава Сухины со стороны бывшего арбитра Сергея Хусаинова.

Ранее Хусаинов в интервью изданию "Спорт день за днем" сказал следующее: "Связаны ли ошибки судей в пользу "Локомотива" с работой Станислава Сухины в клубе? Эти ошибки – не совпадение. Действительно идет работа с судьями, которая практиковалась с незапамятных советских времен. Она медленно перетекает из поколения в поколение. Сухина не вчера вышел из судейского состава. Многие действующие судьи или начинали с ним, или работали с ним. Братская солидарность существует, нельзя отрицать".

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- Вас и команду напрягало то, что происходило в последние дни? Много писали про начальника команды Станислава Сухину.

- Тяжелый вопрос. Я не хотел его трогать, но раз вы тронули.... Вот смотрите, началось все с выступления Евгения Ленноровича (Гинера, президента ЦСКА. - Прим. "СЭ") на канале "Матч ТВ" или "Матч Премьер", потом подхватили Василий Уткин и Андрей Червиченко. Была такая кампания, странная, но тем не менее, это тему мусолили. То, что сейчас делается, иначе как травлей это назвать нельзя. Это беспринципно, недоказано. То, что вчера сделал Хусаинов... Посмотрим, будем ли мы рассматривать судебную историю, он сейчас не может быть подвержен действиям со стороны комитета по этике, поскольку является отдельно взятой личностью. Если есть доказательства – на стол, если нет, не хрен языком болтать.

- Какова цель этой травли?

- Очень просто. Не думаю, что для того, чтобы демотивировать команду. Мне кажется, что успешный клуб вызывает странную реакцию. Правильнее было бы радоваться, но, видимо, не все эти чувства разделяют. (Вячеслав Короткин)

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