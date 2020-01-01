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Василий Березуцкий: «В Казань к Слуцкому с братом не поедем»

11:36
Василий Березуцкий и Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Василий Березуцкий и Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, будет ли он работать в «Рубине». Казанскую команду возглавил Леонид Слуцкий, который и пригласил братьев Василия и Алексея поработать в Голландии.

— В Казань к Слуцкому не поедем, — сказал Березуцкий в эфире программы «Инсайдеры» на канале «Матч премьер». — Буду ждать лета, когда можно будет поступить на получение лицензии PRO. Если получится, попробую стать главным тренером. Мне кажется, что это гораздо интереснее, чем помощник.

Можем пойти с братом вдвоем в команду. Возможно, будем вдвоем в качестве главных тренеров. Возможно, кто-то будет главным, а кто-то вторым. Это неважно. А возможно, что пойдем поодиночке.

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