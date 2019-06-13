"Ваша честь, нам что, плакать?" Мамаев - об улыбках в суде

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев выступил на заседании суда по апелляции на решение по тюремному сроку.

Мосгорсуд сегодня рассматривает апелляции Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого.

– По поводу улыбок… в этой ситуации, я считаю, может победить только добро. Мы извинились перед потерпевшими, не думаю, что нас может кто-то упрекнуть в плохом поведении. В СМИ вот говорят: их ничего не исправило, они приезжают на суд и улыбаются. Ваша честь, нам что, плакать? Нам надо выходить из этой ситуации с помощью добра. А не с помощью печали. Тысячи писем нам приходило! И по возможности мы отвечали. Искренне было приятно, не важно что там писали – негатив или позитив.

Огромное спасибо всем вам, спасибо супруге и детям. Все смотрят на наши улыбки.. а что нам, плакать? Ну направят нас дальше, и там мы будем улыбаться.

Напомним, что Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил за хулиганство и побои Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, Кокорина и его брата Кирилла – к 1 году и 6 месяцам колонии.

При этом суд не нашел в их действиях предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные остаются в СИЗО до момента вступления приговора в силу. (Алекандр Рогулев)

Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Live!