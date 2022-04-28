В «Химках» отреагировали на номинацию Юрана на звание лучшего тренера РПЛ в апреле

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на номинацию главного тренера подмосковной команды Сергея Юрана на звание лучшего специалиста РПЛ в апреле.

«Сергей Николаевич — большой профессионал, — сказал Терюшков «СЭ». — Для него самое главное — это работа. Отрадно, что его деятельность на посту главного тренера «Химок» признали. Но я думаю, что сейчас он не будет обращать внимание на внешние раздражители. Ближайшая его задача — это игры с «Уфой» и «Зенитом». Безусловно, номинация — это хорошее подспорье. Надеюсь, что Юран станет тренером апреля. Не думаю, что кто-то набрал больше очков, чем «Химки» в этом месяце. Для нас Юран — первый тренер, именно за этим мы его приглашали. Мы видим, как изменилась команда».

На награду также претендуют главный тренер «Зенита» Сергей Семак, Валерий Карпин («Ростов»), Владимир Федотов («Сочи»), и Сандро Шварц («Динамо»).

Победителя определит голосование болельщиков, экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

В чемпионате России лидирует «Зенит», опережающий «Динамо» на 6 очков.