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В «Химках» отреагировали на номинацию Юрана на звание лучшего тренера РПЛ в апреле

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на номинацию главного тренера подмосковной команды Сергея Юрана на звание лучшего специалиста РПЛ в апреле.

«Сергей Николаевич — большой профессионал, — сказал Терюшков «СЭ». — Для него самое главное — это работа. Отрадно, что его деятельность на посту главного тренера «Химок» признали. Но я думаю, что сейчас он не будет обращать внимание на внешние раздражители. Ближайшая его задача — это игры с «Уфой» и «Зенитом». Безусловно, номинация — это хорошее подспорье. Надеюсь, что Юран станет тренером апреля. Не думаю, что кто-то набрал больше очков, чем «Химки» в этом месяце. Для нас Юран — первый тренер, именно за этим мы его приглашали. Мы видим, как изменилась команда».

На награду также претендуют главный тренер «Зенита» Сергей Семак, Валерий Карпин («Ростов»), Владимир Федотов («Сочи»), и Сандро Шварц («Динамо»).

Победителя определит голосование болельщиков, экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

В чемпионате России лидирует «Зенит», опережающий «Динамо» на 6 очков.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

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