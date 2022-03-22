Президент «Урала» Григорий Иванов высказал свое отношение к расширению РПЛ. Также руководитель добавил, что потолок зарплат работать не будет.

«Конечно, я поддерживаю расширение. Спортивного принципа и так не будет, по 8 человек у команд уехало, у нас четверо. Что касается потолка зарплат, мне кажется, он не будет действовать», — сказал Иванов.

Кроме того, глава «Урала» отметил, что он не против перехода на систему «весна-осень». По его словам, при любой системе будет футбол в декабре.

«Почему я против переход на весна-осень? Разницы нет. Мы же рано или поздно вернемся в международные турниры, будут и матчи сборных. Так что при любой системе будет футбол в декабре. Может быть, вторую лигу можно перевести на такую систему», — добавил Иванов.

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 20 очками в 22 матчах.