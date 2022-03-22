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Сегодня, 11:40

«Конечно, я поддерживаю расширение. Спортивного принципа и так не будет». Иванов — о расширении

Президент «Урала» Иванов заявил, что поддерживает расширение РПЛ
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказал свое отношение к расширению РПЛ. Также руководитель добавил, что потолок зарплат работать не будет.

«Конечно, я поддерживаю расширение. Спортивного принципа и так не будет, по 8 человек у команд уехало, у нас четверо. Что касается потолка зарплат, мне кажется, он не будет действовать», — сказал Иванов.

Кроме того, глава «Урала» отметил, что он не против перехода на систему «весна-осень». По его словам, при любой системе будет футбол в декабре.

«Почему я против переход на весна-осень? Разницы нет. Мы же рано или поздно вернемся в международные турниры, будут и матчи сборных. Так что при любой системе будет футбол в декабре. Может быть, вторую лигу можно перевести на такую систему», — добавил Иванов.

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 20 очками в 22 матчах.

ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
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Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

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Динамо

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Зенит

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Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

 6
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Краснодар

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 15 1 0
Александр Соболев

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