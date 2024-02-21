Гладилин: «Логику Абаскаля сложно понять»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал решение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля включить в стартовый состав на товарищеский матч с киргизским «Абдыш-Ата» только одного легионера.

«Логику этого тренера сложно понять. Осталось мало времени, и чемпионат скоро возобновится. Для «Спартака» рестарт начнется с двух сложных матчей, в которых нужен результат. Сейчас необходимо наигрывать состав и, видимо, Абаскаль спокоен за этот вопрос. Поэтому мне его решение с сегодняшним составом пока непонятно.

Сложно предсказать, что у Абаскаля в голове. «Зенит» чем-то удивить будет сложно. Только хорошо поставленной игрой и четкими действиями в обороне. Думаю, что преимущество у питерцев будет по всем позициям. Тем есть костяк, плюс добавились хорошие игроки. Семак со своим штабом работает давно и знает, как побеждать. Шансов на победу у москвичей мало. Но ничья возможна. Для этого нужен вариант состава, который будет контролировать игру, мяч, как можно меньше давать «Зениту» атаковать. Иначе питерцы могут просто смять соперника», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гладилина.

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.