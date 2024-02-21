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21 февраля, 04:41

Гладилин: «Логику Абаскаля сложно понять»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал решение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля включить в стартовый состав на товарищеский матч с киргизским «Абдыш-Ата» только одного легионера.

«Логику этого тренера сложно понять. Осталось мало времени, и чемпионат скоро возобновится. Для «Спартака» рестарт начнется с двух сложных матчей, в которых нужен результат. Сейчас необходимо наигрывать состав и, видимо, Абаскаль спокоен за этот вопрос. Поэтому мне его решение с сегодняшним составом пока непонятно.

Сложно предсказать, что у Абаскаля в голове. «Зенит» чем-то удивить будет сложно. Только хорошо поставленной игрой и четкими действиями в обороне. Думаю, что преимущество у питерцев будет по всем позициям. Тем есть костяк, плюс добавились хорошие игроки. Семак со своим штабом работает давно и знает, как побеждать. Шансов на победу у москвичей мало. Но ничья возможна. Для этого нужен вариант состава, который будет контролировать игру, мяч, как можно меньше давать «Зениту» атаковать. Иначе питерцы могут просто смять соперника», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гладилина.

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005575669_gladilin_u_soboleva_doljna_povyisitsya_motivaciya_potomu_chto_poyavilsya_silnyiy_konkurent
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Спартак

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