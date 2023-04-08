Психолог Гущин: «У Смолова могут быть проблемы, типичные для ветеранов»

Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал пропуск московского дерби между «Динамо» и «Спартаком» нападающий бело-голубых Федором Смоловым.

«Профессиональный спорт — это очень большое давление. Недаром в командах есть психологи. Смолов — ветеран. Он не первый десяток в футболе. Это проблемы либо очень молодых игроков, либо именно ветеранов. В возрасте рассвета, от 24 до 29 лет, мне кажется, это было бы странно. В возрасте Федора Смолова, который много повидал, много где поиграл, такое бывает. Есть объективные проблемы, связанные с конкуренцией в команде. Есть личные проблемы. Я бы из этого не делал особенный случай. Но это может быть. У профессиональных спортсменов гораздо выше давление, чем у обычных людей», — приводит слова Гущина «Спорт День за Днем».

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о состоянии форварда Федора Смолова перед матчем со «Спартаком» в 22-м туре РПЛ.

После первого тайма счет в матче «Спартак» — «Динамо» — 2:2.