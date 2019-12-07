Вадим Евсеев: «Травма у меня серьезная, наверное, понадобится операция»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от победного матча с «Ахматом» (1:0) в матче 19-го тура РПЛ. Также специалист прокомментировал новость о своей травме на тренировке.

— Одержали довольно качественную победу над хорошим соперником, — цитирует официальный сайт «Ахмата» Евсеева. — Футболисты притерлись друг к другу и осознали ту ситуацию, которая складывалась в последнее время. Все рядом — от 6 до 16 места там было порядка 4-5 очков разницы. Каждая команда может оказаться как вверху, так и внизу. Мы работали, провели хороший сбор, уехав из Уфы в Сочи. Готовились к трем играм, сыграли вничью с «Сочи». Команда одна заболела, а мы почему-то нет. Неплохо сыграли с «Крыльями» и тут.

— Перед игрой в СМИ была информация о вашей травме. Как чувствуете себя сейчас?

— Да, получил травму, можно сказать, на ровном месте. Но там серьезная травма, наверное, со временем понадобится операция. Я уже не выхожу на футбольное поле, поэтому можно подождать, потерпеть, найти оптимальное время.