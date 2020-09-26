Вадим Евсеев: «Мы ищем сочетания в обороне и в атаке»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил, почему пошел на перемены в основном составе в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

— Алиев остался в запасе, так как вы видите, на каком месте мы находимся, — сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер». — У нас нет очков. Мы ищем сочетания в обороне и в атаке. Если мы берем игрока в команду, то считаем, что он готов к игре в премьер-лиге.