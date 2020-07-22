Вадим Евсеев: «Каждый как мог выкарабкивался, таблица расставила все по местам»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с тульским «Арсеналом» (0:0) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ.

— Белоусов приятно удивил. Уверенно играл, тактически грамотно. Провел две тренировки, на которых были заняты тактикой. Вы видели, что мы играли 4-4-2. Он полностью выполнил установку, имел возможность забить после открывания в правильную зону. Для меня, как для тренера, это приятно, — цитирует Евсеева «ГорОбзор.Ру». — Он с нами летом был на сборах в Австрии. Тогда был и Емельянов, который закрепился. Нам удалось добиться того, что мы задумали. Были шороховатости, но они всегда есть.

— Алексей Никитин вышел с капитанской повязкой впервые. Как оцениваете его дебют?

— Уверенно и организованно. Он подсказывал и принимал правильные решения. Лучшего нападающего РПЛ, который забил 15 мячей с игры, его закрыли два защитника — Табидзе и Никитин. Они не позволили нанести даже одного удара по воротам «Уфы». Поэтому все разговоры, в которых говорят, что у нас плохие игроки — я их убираю в сторону. В каждой команде есть хорошие игроки, неважно московские, питерские или с периферии. Игроки растут, главное ставить перед ними задачи. Ребята сегодня справились, и я очень горд за команду. Не смотря на все трудности в последнее время, мы не просто играли, а набирали очки.

— Если подвести итоги сезона. Были ли встречи, когда команда прыгнула выше головы?

— Игра с «Динамо», которую мы проиграли. Мы прыгнули выше головы рестарта чемпионата, потому что никто не знал, как готовиться к этой части. Кто-то был готов сразу, а кто-то — нет, были проблемы с травмами. Игры шли через три на четвертую, через две на третью. С этим столкнулся «Урал», это одна из причин, почему был проигран полуфинал Кубка России. Было видно, что они играют из последних сил, а «Химки» физически на голову сильнее. К тому же, у них выбыло два основных игрока.

Каждый как мог выкарабкивался из этой ситуации, таблица расставила все по местам.

— Завершился чемпионат, скоро начнется новый. Сколько даете команде времени на отдых?

— Надо дать время, ребята отдохнут. Неважно, сколько дней. Главное, чтобы от футбола отдохнули. Насколько я понимаю, чемпионат начинается 9 августа. Наверное, там будут такие же игры, через три на четвертую. Или же последняя игра 16 декабря. Еще не приняли окончательное решение, но уже есть подвижки. Нужно отдохнуть и готовиться с нуля