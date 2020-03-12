В Татарстане из-за коронавируса перенесут спортивные мероприятия

В Татарстане в ближайшее время перенесут все спортивные и культурные мероприятия из-за пандемии коронавируса, заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Сообщается, что ситуация с вирусом находится под полным контролем, но, принимая во внимание информацию Всемирного штаба здравоохранения, было решено разработать план по переносу крупных мероприятий, в которых должно участвовать большое количество людей, на другие даты. Республика ведет переговоры по поводу переноса спортивных соревнований, запланированных в ближайшее время, в том числе, по поводу матчей «Рубина» и «Ак Барса».

В марте у «Рубина» нет запланированных домашних матчей, но в апреле команде Леонида Слуцкого предстоят три поединка на своем поле: против «Локомотива» (5 апреля), «Оренбурга» (19 апреля) и «Краснодара» (26 апреля). «Ак Барс» начнет полуфинальную серию Восточной конференции в Кубке Гагарина против «Салавата Юлаева» двумя домашними матчами, которые запланированы на 18 и 20 апреля. Также, в календаре прописаны матчи в Казани 26 и 30 марта в случае, если в серии потребуется провести больше четырех встреч для выявления победителя.