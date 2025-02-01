Боярский: «Зимние трансферы «Зенита» — это траты на чемпионство в столетие клуба. Другого выбора нет, это единственный вариант»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» высказался о покупках клуба в зимнее трансферное окно.

«Зимняя закупка связана со столетием клуба, это трата на чемпионство. Другого выбора пока нет. Траты — единственный вариант, который может стабилизировать команду», — сказал Боярский «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям.