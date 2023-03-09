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Сегодня, 14:00

Ташуев сравнил Пиняева с братьями де Бур

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Пиняев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, кого из игроков прошлого ему напоминает атакующий полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев.

— Сергей Пиняев — тоже серьезная головная боль для вашего тренерского штаба?

— Любой игрок, который обладает изюминкой, представляет опасность. Пиняев быстрый, мобильный, с дриблингом. С хорошим ударом. Но в «Локо» хватает людей, на которых стоит обратить внимание. Это и Антон Миранчук, и Глушенков. В общем, готовимся.

— Кого из игроков прошлого вам напоминает Пиняев?

— Тяжело его сравнить с кем-то из российских игроков. Возможно, он немного по стилю похож на Андрея Аршавина. А в Европе, если помните, выступали два брата-голландца — Франк и Рональд де Буры. Тоже быстрые, взрывные, смещались с фланга в центр. Я даже как-то для себя отметил, наблюдая за игрой Пиняева: вот, растет новый де Бур (смеется).

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 18-летний россиянин забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 12 матчах в РПЛ.

Сергей Ташуев. «Побороться за третье место? Почему бы и нет?» Интервью главного тренера «Ахмата»: об амбициях, Агаларове и игре против «Локомотива» Дзюбы

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Ташуев
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1
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2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
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