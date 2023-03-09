Ташуев сравнил Пиняева с братьями де Бур

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, кого из игроков прошлого ему напоминает атакующий полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев.

— Сергей Пиняев — тоже серьезная головная боль для вашего тренерского штаба?

— Любой игрок, который обладает изюминкой, представляет опасность. Пиняев быстрый, мобильный, с дриблингом. С хорошим ударом. Но в «Локо» хватает людей, на которых стоит обратить внимание. Это и Антон Миранчук, и Глушенков. В общем, готовимся.

— Кого из игроков прошлого вам напоминает Пиняев?

— Тяжело его сравнить с кем-то из российских игроков. Возможно, он немного по стилю похож на Андрея Аршавина. А в Европе, если помните, выступали два брата-голландца — Франк и Рональд де Буры. Тоже быстрые, взрывные, смещались с фланга в центр. Я даже как-то для себя отметил, наблюдая за игрой Пиняева: вот, растет новый де Бур (смеется).

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 18-летний россиянин забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 12 матчах в РПЛ.