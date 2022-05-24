Сторожук останется главным тренером «Краснодара» в следующем сезоне

«Краснодар» на своем официальном сайте объявил фамилии тренерского штаба на сезон-2022/23. Главным тренером останется Александр Сторожук, который в минувшем сезоне работал с приставкой «исполняющий обязанности».

Помощниками главного тренера станут Александр Орехов, Георгий Сахвадзе, Антон Антонов, отвечающий за физподготовку, и тренер по технике Артем Поправкин. Михаил Савченко будет работать с голкиперами главной команды.

Отмечается, что все ассистенты главного тренера являются представителями системы академии «Краснодара».

По итогам сезона «быки» заняли четвертое место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.