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Сегодня, 10:58

Сторожук останется главным тренером «Краснодара» в следующем сезоне

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Александр Сторожук.
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» на своем официальном сайте объявил фамилии тренерского штаба на сезон-2022/23. Главным тренером останется Александр Сторожук, который в минувшем сезоне работал с приставкой «исполняющий обязанности».

Помощниками главного тренера станут Александр Орехов, Георгий Сахвадзе, Антон Антонов, отвечающий за физподготовку, и тренер по технике Артем Поправкин. Михаил Савченко будет работать с голкиперами главной команды.

Отмечается, что все ассистенты главного тренера являются представителями системы академии «Краснодара».

По итогам сезона «быки» заняли четвертое место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.

Источник: https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=141828
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