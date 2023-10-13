Экс-игрок «Динамо» Нжи пожелал удачи Личке

Экс-нападающий «Динамо» Клинтон Нжи в разговоре с «СЭ» высказался о главном тренере бело-голубых Марцеле Личке.

«Я поговорил с Даниилом Фоминым, он рассказал мне о команде. У нынешнего тренера Лички хорошая философия. Желаю ему удачи!» — сказал Нжи «СЭ».

За «Динамо» нападающий играл с 2019 по 2022 год. Камерунский футболист за 3 сезона провел 66 матчей, отличившись 6 раз.