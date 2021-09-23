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Новый глава департамента судейства РФС рассказал, почему решился на переезд в Россию

18:35
Витор Перейра. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Витор Перейра. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководитель департамента судейства РФС Витор Мелу Перейра рассказал, почему решился на переезд в Россию.

— Когда вы получили предложение? Почему решились на переезд в Россию?

— Футбол — это моя жизнь. Судейская работа — моя страсть. Для меня это стало большим вызовом. Я с нетерпением жду возможности приступить к работе. Нам предстоит много добиться. Мы будем работать. Я люблю футбол, люблю судейство, люблю преподавать. На такое предложение согласиться было не так сложно. Я понимаю, что Россия — большая страна с великой историей и великой культурой. Уверен, что я получу удовольствие от российского футбола, потому что я в принципе получаю удовольствие от футбола, — сказал Перейра.

В 2011 году Перейра стал лауреатом специальной премии ФИФА, руководил судейством в Португалии, Греции и Чехии.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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