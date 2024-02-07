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Булыкин: «Чалову нужно еще более проявить себя в РПЛ, чтобы затем перейти в топ-клуб»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном уходе Федора Чалова из ЦСКА.

«Мы не знаем, какие сейчас есть варианты у Чалова. Возможно, существуют какие-то предложения с большой зарплатой. Сейчас он с руководством ЦСКА обсудит ситуацию и решит, что для него предпочтительнее. Я думаю, что пока Федору лучше остаться с армейцами. Но если есть действительно привлекательные предложения из зарубежных клубов, то можно попробовать себя и поехать.

На данный момент Чалову нужно еще более проявить себя в РПЛ, чтобы затем перейти в топ-клуб. Однако с российским паспортом сейчас очень тяжело попасть в Европу. Поэтому, чтобы не оказаться сложном положении, лучше остаться в ЦСКА, договориться о зарплате и бонусах и полностью отдать себя армейцам. А когда международная ситуация улучшится, вернуться к реализации своей мечты», – цитирует Vprognoze.ru Булыкина.

Чалов в этом сезоне провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт 25-летнего форварда с ЦСКА истекает в декабре 2024 года.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11510384-bulykin-obyasnil-pochemu-chalovu-luchshe-prodlit-kontrakt-s-cska.html
Дмитрий Булыкин
Федор Чалов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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