Булыкин: «Чалову нужно еще более проявить себя в РПЛ, чтобы затем перейти в топ-клуб»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном уходе Федора Чалова из ЦСКА.

«Мы не знаем, какие сейчас есть варианты у Чалова. Возможно, существуют какие-то предложения с большой зарплатой. Сейчас он с руководством ЦСКА обсудит ситуацию и решит, что для него предпочтительнее. Я думаю, что пока Федору лучше остаться с армейцами. Но если есть действительно привлекательные предложения из зарубежных клубов, то можно попробовать себя и поехать.

На данный момент Чалову нужно еще более проявить себя в РПЛ, чтобы затем перейти в топ-клуб. Однако с российским паспортом сейчас очень тяжело попасть в Европу. Поэтому, чтобы не оказаться сложном положении, лучше остаться в ЦСКА, договориться о зарплате и бонусах и полностью отдать себя армейцам. А когда международная ситуация улучшится, вернуться к реализации своей мечты», – цитирует Vprognoze.ru Булыкина.

Чалов в этом сезоне провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт 25-летнего форварда с ЦСКА истекает в декабре 2024 года.