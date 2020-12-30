В Подольске сожгли фигуру Артема Дзюбы

В Подольске сожгли фигуру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, сообщает Mash.

Неизвестный пробрался на парковку, где находится фигура форварда, и поджег ее. Сообщается, что полиция ведет поиск поджигателя.

В октябре 2019 года фигуру Дзюбы в Подольске украли две девушки, а в июле 2020 года, накануне полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1) у фигуры оторвали голову.