Булыкин не исключил участия в выборах президента РФС в 2025 году

Бывший нападающий сборной России рассказал, что думает о возможности баллотироваться на пост президента российского футбольного союза (РФС).

«Пока думаю над участием в выборах президента РФС. Как только узнаю об условиях, сразу же приму решение. Конечно, было бы интересно написать свою программу и свое мнение о российском футболе. А дальше уже посмотрим, идти или не идти на выборы», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

Выборы президента и исполкома РФС состоятся 2 февраля следующего года.