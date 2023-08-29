Гафин подтвердил, что Сазонов вылетел в Италию

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что защитник Саба Сазонов вылетел в Италию.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Торино» заплатит бело-голубым за трансфер Сазонова 2,5 миллиона евро плюс еще 250 тысяч бонусом. Кроме того, московский клуб получит 15 процентов от последующей продажи 21-летнего футболиста сборной Грузии.

— Где Саба Сазонов?

— В самолете. Направляется в сторону Апеннинского полуострова. Если сопоставить цепочку событий, можно сделать вывод, что мы в продвинутой стадии этого процесса.

— Ищете ли вы защитника?

— Не исключаем, что до конца трансферного окна эту позицию укрепим.

— Что с Нгамале? Клуб Джеррарда интересовался.

— Сам прочитал, до клуба ничего не доходило. От других клубов тоже нет.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро. В этом сезоне на счету Сазонова 4 матча во всех турнирах.