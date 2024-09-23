Садыгов: «Мне пока неизвестно о желании Глушакова и «Химок» расторгнуть контракт»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном расторжении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Пока у Глушакова есть действующий контракт. Расторгать или не расторгать — его решение и клуба. Мне о таком пока неизвестно. Знаю, что он тренируется во второй команде, но это просто решение тренера», — сказал Садыгов «СЭ».

В текущем сезоне Глушаков провел 8 матчей за «Химки», не отличившись результативными действиями.