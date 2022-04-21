В «Химках» заявили об отсутствии проблем с выплатами компенсации Черевченко при расторжении контракта

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что тренерский штаб Игоря Черевченко подал жалобу в палату по разрешению споров РФС из-за невыплаченной компенсации при расторжении контракта с клубом.

«Все оплаты идут по графику. Есть график погашений, мы ему следуем. Возможно, есть какие-то задержки, но это техническая история. Ничего критичного в этом нет. Мы с Игорем Геннадьевичем расстались полюбовно. Посмотрим и сверим график платежей», — сказал Терюшков «СЭ».

В октябре 2021 года «Химки» объявили об уходе Черевченко, однако уже 19 ноября он вернулся на свой пост. В феврале 2022 года специалист снова был уволен с поста главного тренера подмосковного клуба.