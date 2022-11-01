«Хапоэль» из Беэр-Шевы намерен выкупить Шапи у «Краснодара»
«Хапоэль» из Беэр-Шевы планирует выкупить арендованного у «Краснодара» полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает портал one.co.il.
Ориентировочная сумма выкупа 22-летнего россиянина — 1 миллион евро.
Сулейманов перешел в «Хапоэль» на правах аренды в августе 2022 года, в нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 4 результативных передачи в 15 матчах за команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает Сулейманова в 3 миллиона евро.
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|
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|15
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|2
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|29
|
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|
5
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|
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|
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|12
|
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|15
|3
|3
|9
|17-30
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|
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|15
|2
|3
|10
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|4.11
|19:00
|
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|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
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|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
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Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
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Локомотив
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|1
|3
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Торпедо М
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|1
|2
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|12
|1
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