Тренер «Ахмата» Адиев: «Жаль, что не удалось выиграть у «Краснодара», но ничья закономерна»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев подвел итоги матча против «Краснодара» (1:1) в 1-м туре РПЛ.

«Довольно неплохая игра в нашем сочетании. Встретились два достойных соперника. жаль, что не удалось выиграть, но ничья в какой-то мере здесь закономерна. Смотрим с оптимизмом на чемпионат. Думаю, в этом году нам должна даться игра, — цитирует Адиева пресс-служба грозненцев.

В следующем матче «Ахмат» сыграет на выезде с «Оренбургом», а «Краснодар» примет махачкалинское «Динамо». Оба противостояния состоятся 28 июля.