Защитник «Динамо» Лепский: «Голы — приятный бонус. Никто не просит меня забивать»

Защитник «Динамо» Иван Лепский поделился эмоциями от дебютного гола за основную команду бело-голубых в матче 1-го тура РПЛ против «Факела» (3:1).

«Абсолютно нормально отношусь к конкуренции. Это заряжает футболиста. С Марцелом не стал чаще общаться после попадания в основной состав. Он только на тренировках мне подсказывает. Конечно, голы — это приятный бонус. Никто не просит меня забивать», — сказал Лепский «РБ Спорт».

В прошлом сезоне футболист провел за основной состав «Динамо» 2 матча. В следующем туре бело-голубые сыграют с «Локомотивом».