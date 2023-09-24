Гафин: «Скорее всего, трансферная кампания «Динамо» завершена»
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил «СЭ» на вопрос о том, завершена ли трансферная кампания клуба.
«Шансы на подписание нового футболиста мизерные. Поэтому, скорее всего, трансферная кампания завершена», — сказал Гафин «СЭ».
Трансферное окно в РПЛ закрылось в ночь на 15 сентября, при этом у клубов после этого момента есть возможность подписывать свободных агентов в течение двух недель.
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|
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|5
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|1
|21-12
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|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
3
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Урал
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|4
|2
|2
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|14
|
7
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|8
|3
|3
|2
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|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
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|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
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|11
|
11
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|2
|2
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|8
|
12
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|2
|2
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|8
|
13
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|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
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|5
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|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1
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