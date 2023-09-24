Гафин: «Скорее всего, трансферная кампания «Динамо» завершена»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил «СЭ» на вопрос о том, завершена ли трансферная кампания клуба.

«Шансы на подписание нового футболиста мизерные. Поэтому, скорее всего, трансферная кампания завершена», — сказал Гафин «СЭ».

Трансферное окно в РПЛ закрылось в ночь на 15 сентября, при этом у клубов после этого момента есть возможность подписывать свободных агентов в течение двух недель.