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Сегодня, 10:10

Гафин: «В «Динамо» достаточно ребят с характером, но в матче со «Спартаком» этого не хватило»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии «СЭ» рассказал об адаптации новичков бело-голубых и высказался о поражении команды от «Спартака» (0:1) в 9-м туре РПЛ.

— Есть ли, на ваш взгляд, лидер в команде?

— В команде есть достаточное количество ребят с характером, но на сегодняшний день этого не хватило.

— Довольны ли вы тем, как в команду вливаются новички?

— В матче со «Спартаком» они провели достаточное количество времени на поле. Считаю, что их потенциал гораздо выше, чем-то, что мы увидели. Любому футболисту нужно время, чтобы влиться в коллектив.

— Вы говорили про Бителло, якобы планируете, что он станет лучше, чем Малком и Клаудиньо...

— Я не говорил, «планирую, что он станет лучше». Меня спросили, может ли он быть на их уровне. Я ответил, соответственно, что может. Ну, я повторюсь, что для любого серьезного результата нужно время на адаптацию.

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» опустилось на пятую строчку с 15 очками.

В 10-м туре РПЛ красно-белые сыграют 1 октября на выезде с «Крыльями Советов», а бело-голубые в этот же день встретятся с «Ахматом» в Грозном.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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РПЛ: «Спартак» победил «Динамо», «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи 9-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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