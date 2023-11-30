Пятницкий: «Я уже давно говорю, что Абаскаль — не тренер»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий поделился мнением о работе главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Игру с «Оренбургом» я не видел, но уже давно говорю, что Абаскаль — не тренер. В играх постоянные непонятные замены, никто не может предугадать состав на игру. В «Спартаке» нет стабильного костяка. Если вместо Абаскаля кто-то придет, то будет хотя бы предсказуемость. Очень жаль, что «Спартак» не может сейчас составить конкуренцию ЦСКА или «Зениту». У Абаскаля нет предыстории в тренерской карьере, а тут ему дали топ-клуб. Он вообще понимает, что такое «Спартак»? Ему по барабану, зарплата капает и все», — приводит слова Пятницкого «Чемпионат».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 16 туров.