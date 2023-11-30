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Сегодня, 20:15

Пятницкий: «Я уже давно говорю, что Абаскаль — не тренер»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий поделился мнением о работе главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Игру с «Оренбургом» я не видел, но уже давно говорю, что Абаскаль — не тренер. В играх постоянные непонятные замены, никто не может предугадать состав на игру. В «Спартаке» нет стабильного костяка. Если вместо Абаскаля кто-то придет, то будет хотя бы предсказуемость. Очень жаль, что «Спартак» не может сейчас составить конкуренцию ЦСКА или «Зениту». У Абаскаля нет предыстории в тренерской карьере, а тут ему дали топ-клуб. Он вообще понимает, что такое «Спартак»? Ему по барабану, зарплата капает и все», — приводит слова Пятницкого «Чемпионат».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 16 туров.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5339386-andrej-pyatnickij-abaskal-ne-trener-on-ne-ponimaet-chto-takoe-spartak.html
Андрей Пятницкий
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Шунин оценил шансы выступать до 45 лет, как Буффон

В «Динамо» оценили 2023 год для клуба
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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 12
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Джон Кордоба

Краснодар

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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