Карраскаль — о возможном переходе в «Спартак»: «Никогда этого не было»

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, мог ли перейти в «Спартак» этим летом.

— Несколько недель назад была новость о том, что Карраскаль мог перейти в «Спартак». Действительно ли было такое?

— Я, конечно, с уважением отношусь ко всем командам. Но именно такого, чтобы перейти в «Спартак», я не слышал. Никогда этого не было. Очень рад, что нахожусь в «Динамо». О другом не хочется думать. Сосредоточен на работе в «Динамо».

Ранее издание Metaratings.ru сообщало, что полузащитник Хорхе Карраскаль хотел перейти в московский «Спартак», но клуб отказался от его кандидатуры из-за личных качеств футболиста.

27 августа «Динамо» объявило о подписании с колумбийским футболистом контракта до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.