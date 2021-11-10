У «Динамо» просят 15 миллионов евро за колумбийского вингера «Боки»

«Бока Хуниорс» назвал цену, за которую аргентинский клуб готов продать московскому «Динамо» полные права на 26-летнего вингера Себастиана Вилью.

В конце октября бело-голубые обратились с просьбой оценить этого игрока. Как было заявлено в телепередаче Presion Alta на телеканале TyC Sports, президент «Боки» Хорхе Амор Амеаль хочет получить за колумбийца 15 миллионов евро.

Transfermarkt считает, что этой осенью Вилья стоит не более 5,5 миллиона. А самая высокая стоимость была более двух лет назад и составляла 10 миллионов. Его контракт с «Бокой» действует до конца 2024 года.

Динамовцы, как говорят в Аргентине, только прощупали почву и не делали никаких конкретных предложений. Но в любом случае игрок, который совсем недавно прекратил забастовку и вернулся в команду, не стоит таких денег. Летом он требовал отпустить его в «Брюгге», долгое время не играл, а потом был вынужден приносить извинения партнерам и болельщикам.