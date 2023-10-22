«Урал» — «Сочи»: видео всех голов

Читать «СЭ» в

«Урал» дома крупно проиграл «Сочи» в матче 12-го тура чемпионата России — 1:4.

За хозяев единственный гол забил Андрей Егорычев на 38-й минуте. У гостей отличились Кирилл Кравцов (15-я), Никита Бурмистров (17-я), Мартин Крамарич (34-я) и Иван Игнатьев (88-я).

15-я минута: Кирилл Кравцов — 0:1

17-я минута: Никита Бурмистров — 0:2

34-я минута: Мартин Крамарич — 0:3

38-я минута: Андрей Егорычев — 1:3

88-я минута: Иван Игнатьев — 1:4