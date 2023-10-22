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Сегодня, 14:10

«Урал» — «Сочи»: видео всех голов

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Урал» проиграл «Сочи» — 1:4.
Фото ФК «Сочи»

«Урал» дома крупно проиграл «Сочи» в матче 12-го тура чемпионата России — 1:4.

За хозяев единственный гол забил Андрей Егорычев на 38-й минуте. У гостей отличились Кирилл Кравцов (15-я), Никита Бурмистров (17-я), Мартин Крамарич (34-я) и Иван Игнатьев (88-я).

15-я минута: Кирилл Кравцов — 0:1

17-я минута: Никита Бурмистров — 0:2

34-я минута: Мартин Крамарич — 0:3

38-я минута: Андрей Егорычев — 1:3

88-я минута: Иван Игнатьев — 1:4

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:4
Сочи
РПЛ
ФК Сочи
ФК Урал
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
4
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
5
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
6
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
7
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
8
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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