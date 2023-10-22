«Урал» — «Сочи»: видео всех голов
«Урал» дома крупно проиграл «Сочи» в матче 12-го тура чемпионата России — 1:4.
За хозяев единственный гол забил Андрей Егорычев на 38-й минуте. У гостей отличились Кирилл Кравцов (15-я), Никита Бурмистров (17-я), Мартин Крамарич (34-я) и Иван Игнатьев (88-я).
15-я минута: Кирилл Кравцов — 0:1
17-я минута: Никита Бурмистров — 0:2
34-я минута: Мартин Крамарич — 0:3
38-я минута: Андрей Егорычев — 1:3
88-я минута: Иван Игнатьев — 1:4
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|0
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|
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|5
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|
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|11
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|
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|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|1 : 4
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1
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