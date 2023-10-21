«Урал» сыграет с «Сочи» в матче 12-го тура чемпионата России 22 октября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и начнется в 12.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Урал» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Также матчи российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 11-ти туров екатеринбуржцы занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, в их активе — 16 очков. Южане располагаются на последнем месте с шестью баллами.

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